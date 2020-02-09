Джон Джонс превзошёл рекорд Сен-Пьера по количеству выигранных титульных боёв

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс превзошёл рекорд бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера по количеству побед в титульных боях.



Победа над Домиником Рейесом стала для Джонса 14-й в поединках, на кону которых стоял чемпионский титул.



Впервые Джон Джонс завоевал титул в UFC 19 марта 2011 года, победив техническим нокаутом Маурисиу Руа. После этого Джонс восемь раз успешно защищал титул и один раз завоевал пояс временного чемпиона, до поединка с Даниэлем Кормье в июле 2017 года. Тот бой был признан несостоявшимся из-за проваленного Джонсом допинг-теста.



30 декабря 2018 года Джонс во второй раз в карьере завоевал титул чемпиона UFC, нокакутировав Александера Густафссона. С тех пор Джонс успешно защитил титул ещё трижды.



На счету Жоржа Сен-Пьера 13 успешных выступлений в титульных боях.