Дж. Джонс считает, что Хабиб победит Конора и во второй раз

Чемпион UFC в полутяжёлом весе и лидер рейтинга вне зависимости от весовой категории Джон Джонс поделился мыслями о потенциальном повторном поединке между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

По словам американца, россиянин, вероятнее всего, снова одержит победу.

«Вы знаете, я не люблю ставить против борцов. Они умеют диктовать ход поединка. Они выбирают вести ли бой в стойке или в партере. Все козыри снова будут у Нурмагомедова. Конечно, у Макгрегора будет шанс, но если бы мне пришлось ставить деньги, я бы поставил на Хабиба», — приводит слова Джонса TMZ.

Напомним, в первом бою Нурмагомедова и Конора россиянин победил в четвёртом раунде.