Видео: Джонс спорным решением судей проиграл Рейесу

8 февраля в Хьюстоне (штат Техас, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 247. В его главном событии чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс бился с Домиником Рейесом.

Рейес доминировал на протяжении первых двух раундов, в третьей пятиминутке Джонс прибавил, но Доминик ему не уступал. В чемпионских раундах Джонс работал первым номером и был более активным. В результате судьи единогласным решением отдали победу Джону, что вызвало неоднозначную реакцию среди зрителей и экспертов. Это была третья кряду успешная защита Джонса.

Фрагменты этого поединка доступны на «Чемпионате».

После завершения противостояния бойцы выразили готовность провести повторный поединок.