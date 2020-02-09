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Дэна Уайт: Валентина Шевченко — настоящая гангстерша

Дэна Уайт: Валентина Шевченко — настоящая гангстерша
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт остался впечатлён выступлением чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко в бою с Кейтлин Чукагян.

«Она просто потрясающая. Валентина — настоящий профессионал и отличный человек. По большому счёту, она настоящая гангстерша. Она реально гангстерша. Когда вы увидите девушку с татуировкой на бедре, вы определённо не захотите иметь с ней дело, понимаете о чём я говорю? Что касается её следующей соперницы, посмотрим, что нам принесёт будущее», — приводит слова функционера MMA Fighting.

Напомним, что Валентина Шевченко нокаутировал Чукагян в третьем раунде. Это была третья успешная защита спортсменки. Всего в UFC Валентина провела десять поединков, победив в восьми из них.

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