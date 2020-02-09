Дэна Уайт: Валентина Шевченко — настоящая гангстерша
Президент UFC Дэна Уайт остался впечатлён выступлением чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко в бою с Кейтлин Чукагян.
«Она просто потрясающая. Валентина — настоящий профессионал и отличный человек. По большому счёту, она настоящая гангстерша. Она реально гангстерша. Когда вы увидите девушку с татуировкой на бедре, вы определённо не захотите иметь с ней дело, понимаете о чём я говорю? Что касается её следующей соперницы, посмотрим, что нам принесёт будущее», — приводит слова функционера MMA Fighting.
Напомним, что Валентина Шевченко нокаутировал Чукагян в третьем раунде. Это была третья успешная защита спортсменки. Всего в UFC Валентина провела десять поединков, победив в восьми из них.
Читайте также
- 10 февраля 2020
-
00:16
- 9 февраля 2020
-
23:29
-
22:30
-
21:35
-
20:35
-
19:43
-
18:59
-
17:56
-
17:10
-
15:27
-
14:56
-
13:37
-
12:41
-
11:41
-
10:31
-
10:18
-
09:36
-
09:25
-
09:13
-
08:23
-
08:10
-
07:47
-
04:00
-
00:12
- 8 февраля 2020
-
23:13
-
22:38
-
21:41
-
20:32
-
19:52
-
18:58
-
17:57
-
16:41
-
16:11
-
14:54
-
13:59
Партнерский контент