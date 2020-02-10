Смоляков: ничем не угрожаю А. Емельяненко, это было сказано в состоянии аффекта

Боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков прокомментировал скандальные заявления, которые он позволил себе в адрес Александра Емельяненко. По его словам, он ничем не угрожал Александру и не ждёт продолжения этой истории.
«Тут даже не столько у зрителей возникли вопросы, сколько у меня. Состояние аффекта — плохое состояние. Я действительно сказал много того, чего не стоило говорить и мой товарищ юрист со стажем сказал, что лучше мне пояснить эту историю, потому что сказанное можно классифицировать по-разному.
Я Емельяненко ничем не угрожаю, это было сказано в состоянии аффекта. Некие угрозы вроде ножей, пистолетов и так далее — это не про меня и на меня не похоже. Я к этому даже не склонен. Преследовать его и ждать продолжения истории не собираюсь. Дальнейшее наше общение не будет развиваться таким бандитским способом. Главное сейчас пояснить, что это было в состоянии аффекта и никто и ничто не тянет меня за город вместе с ним», — рассказал Смоляков, в интервью, размещённом на канале «Вестник ММА» в YouTube.
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