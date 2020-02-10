Смоляков – о конфликте с А.Емельяненко: мы перегнули все возможные палки

Боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков признал, что в конфликте с Александром Емельяненко было сказано много лишнего, не относящегося к спорту, а также рассказал о решении уйти из социальных сетей.
«С тем человеком, из-за которого это произошло, я не хочу нигде разбираться. История зашла слишком далеко, я проанализировал эти диалоги, провёл ряд бесед и это уже далеко не шутки, это более чем непозволительно. Мы перегнули все возможные палки. Тут нет спорта, идеи. Тут нет ничего. Это полнейший перегиб. Я пока пропадаю из жизни, соцсетей, из комментариев. Есть причины. Пока такие мысли — будет так», — рассказал Смоляков, в интервью, размещённом на канале «Вестник ММА» в YouTube.
37-летний Смоляков в профессиональной карьере провёл 13 боёв в ММА, одержав 9 побед, и уступил в 3 боях в UFC. 38-летний Емельяненко выиграл 28 боёв из 36.
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