«Саша стал популярным благодаря Фёдору». Шлеменко — о конфликте Емельяненко и Смолякова

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко резко высказался о соотечественнике Александре Емельяненко. Ранее другой боец MMA Дмитрий Смоляков жёстко раскритиковал Емельяненко-младшего и вызвал его на бой.
«Конечно, я согласен, что в последнее время Александр Емельяненко перегибает палку. Люди сами раздули вокруг него образ непобедимого. Он таким не является и никогда не являлся.
У него был брат Фёдор Емельяненко, который сделал их фамилию. Давайте честно, это не Александр её сделал. Саша всегда пользовался протоптанной дорогой своего брата. Александр — хороший боец, но всей той популярностью, которая у него есть, Саша в большей степени обязан Фёдору.
Саша зазнаётся. Хорошо, что есть такие парни, как Дмитрий Смоляков, которые хотят поставить его на место», — цитирует Шлеменко Sport24.
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