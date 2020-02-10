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«Саша стал популярным благодаря Фёдору». Шлеменко — о конфликте Емельяненко и Смолякова

«Саша стал популярным благодаря Фёдору». Шлеменко — о конфликте Емельяненко и Смолякова
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко резко высказался о соотечественнике Александре Емельяненко. Ранее другой боец MMA Дмитрий Смоляков жёстко раскритиковал Емельяненко-младшего и вызвал его на бой.

«Конечно, я согласен, что в последнее время Александр Емельяненко перегибает палку. Люди сами раздули вокруг него образ непобедимого. Он таким не является и никогда не являлся.

У него был брат Фёдор Емельяненко, который сделал их фамилию. Давайте честно, это не Александр её сделал. Саша всегда пользовался протоптанной дорогой своего брата. Александр — хороший боец, но всей той популярностью, которая у него есть, Саша в большей степени обязан Фёдору.

Саша зазнаётся. Хорошо, что есть такие парни, как Дмитрий Смоляков, которые хотят поставить его на место», — цитирует Шлеменко Sport24.

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