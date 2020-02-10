«Победил — и получил столько уроков». Джонс — о бое с Рейесом

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс, действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории, прокомментировал успешную защиту титула в поединке с соотечественником Домиником Рейесом.

«Победил — и получил столько уроков. Потрясающе», — написал боец в своём «твиттере».

Напомним, победа Джонса вызвала неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что Рейес был более достоин пояса. По итогам поединка все судьи отдали победу Джонсу: 48:47, 48:47, 49:46. Американский боец в третий раз кряду защитил титул.

Всего на счету 32-летнего Джонса 26 побед и одно поражение в 28 боях в MMA — один поединок признали несостоявшимся. Для Рейеса, на счету которого 13 поединков, поражение от Джонса стало первым в карьере.

