«Победил — и получил столько уроков». Джонс — о бое с Рейесом
Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс, действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории, прокомментировал успешную защиту титула в поединке с соотечественником Домиником Рейесом.
«Победил — и получил столько уроков. Потрясающе», — написал боец в своём «твиттере».
Напомним, победа Джонса вызвала неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что Рейес был более достоин пояса. По итогам поединка все судьи отдали победу Джонсу: 48:47, 48:47, 49:46. Американский боец в третий раз кряду защитил титул.
Всего на счету 32-летнего Джонса 26 побед и одно поражение в 28 боях в MMA — один поединок признали несостоявшимся. Для Рейеса, на счету которого 13 поединков, поражение от Джонса стало первым в карьере.
Президент UFC намекнул на возможный реванш Джонс — Рейес
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