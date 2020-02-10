Адвокат Кушиташвили показал, как росгвардеец сам себе сломал нос. Видео

Адвокаты двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, показали, как могло случиться, что росгвардеец сам ударился и сломал нос.

Адвокаты провели следственный эксперимент, где продемонстрировали свою версию развития событий. Видео появилось в телеграм-канале Mash.

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Напомним, Кушиташвили отправили под арест до 1 апреля. Его и другого боксёра Овика Оганнисяна задержали на Фрунзенской набережной по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.