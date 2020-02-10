Адвокат Кушиташвили показал, как росгвардеец сам себе сломал нос. Видео

Адвокаты двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, показали, как могло случиться, что росгвардеец сам ударился и сломал нос.
Адвокаты провели следственный эксперимент, где продемонстрировали свою версию развития событий. Видео появилось в телеграм-канале Mash.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, Кушиташвили отправили под арест до 1 апреля. Его и другого боксёра Овика Оганнисяна задержали на Фрунзенской набережной по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.
- 10 февраля 2020
-
16:47
-
16:03
-
15:23
-
15:11
-
14:04
-
12:59
-
11:32
-
11:06
-
10:05
-
09:01
-
01:58
-
01:26
-
01:04
-
00:16
- 9 февраля 2020
-
23:29
-
22:30
-
21:35
-
20:35
-
19:43
-
18:59
-
17:56
-
17:10
-
15:27
-
14:56
-
13:37
-
12:41
-
11:41
-
10:31
-
10:18
-
09:36
-
09:25
-
09:13
-
08:23
-
08:10
-
07:47