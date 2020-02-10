Тяжеловеса Аллена обвиняют в участии в договорном бою

8 февраля в Шеффилде (Великобритания) прошёл вечер профессионального бокса, в ходе которого встретились тяжеловесы Дэвид Аллен и Дориан Дарч. Поединок завершился победой Аллена в третьем раунде. После боя фанаты обвинили спортсменов в организации договорной схватки, сообщает World Boxing News.
Многие отметили, что первые два раунда были больше похожи на спарринг, после, в третьем раунде, Аллен принялся активно работать первым номером и после серии не слишком акцентированных ударов заставил соперника капитулировать.
При этом отмечалось, что некоторые букмекерские конторы Великобритании сняли вариант ставки с завершением боя в третьем раунде. Кроме того за несколько часов до поединка было отмечено подозрительно большое количество ставок на окончание боя в третьем раунде.
Дэвид Аллен провёл на профессиональном ринге 25 поединков, победив в 18 из них. Самым известным его соперником был экс-претендент на титул чемпиона мира Луис Ортис. Кубинцу Аллен проиграл нокаутом в седьмом раунде.
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