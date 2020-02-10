Диллиан Уайт считает, что Поветкин более качественный соперник, чем Руис

Британский тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что, вероятнее всего, проведёт следующий поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным. При этом он дал понять, что считает россиянина более сильным соперником, чем экс-чемпион мира Энди Руис. Ранее в команде Уайта не исключали, что Диллиан встретится именно с Руисом.
«Похоже, что моим соперником станет Поветкин. Думаю, он лучший соперник, чем Энди Руис. Можно быть совершенно точно уверенным в том, что Поветкин подойдёт к нашему бою в отличной форме и с хорошей мотивацией. Я просто хочу получить поединок с соперником высокого уровня», — приводит слова Уайта Sky Sports.
Напомним, Поветкин и Уайт последний раз выступали на одном вечере бокса. 7 декабря минувшего года они провели бои в Саудовской Аравии. Александр тогда свёл к ничьей встречу с Майклом Хантером. А Уайт победил Мариуша Ваха.
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