Усик получил травму локтя, его бой с Чисорой перенесён

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик не сможет провести следующий поединок в марте, сообщает World Boxing News. Планировалось, что украинец выйдет в ринг 28 марта и встретится с экс-претендентом на титул в супертяжёлом весе Дереком Чисорой. Но планам Усика помешала травма локтя. Вероятнее всего, он сможет провести бой с Чисорой лишь в мае.

Это уже не первый раз, когда Александр получает травму незадолго до боя. Так, перед финальным боем WBSS с Муратом Гассиевым он также получил повреждение, и встреча была перенесена. Та же история случилась перед дебютом Усика в супертяжёлом весе.

Напомним, предыдущий бой Александр провёл в октябре минувшего года, когда нокаутировал Чазза Уизерспуна.