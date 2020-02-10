Блахович уверен, что победит Джона Джонса

Боец UFC Ян Блахович уверен, что ему по силам справиться с чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. Поляк уверен, что после поединка с Кори Андерсоном, который состоится в предстоящие выходные, он получит титульный шанс.

«Сейчас я намного лучше, чем во времена первого боя с Андерсоном. Ему повезло встретиться со мной в удобное время. Я уже доказал, что я лучше, и не могу дождаться нашей встречи. Мне удалось прибавить в борьбе и грэпплинге. Когда кто-то проводит против меня тейкдаун, я знаю что делать, чтобы подняться. Если Кори удастся меня свалить, буду готов вернуться в стойку.

Про Джонса не хочу сейчас говорить, так как фокусируюсь на Андерсоне, но у меня есть кое-что и для Джона. Знаю, как остановить его. Буду первым, кто победит его досрочно. Но сначала мне необходимо справиться с Андерсоном", — приводит слова Блаховича BJ Penn.