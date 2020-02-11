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А. Емельяненко: думаю, Кадыров сейчас усиленно тренируется и готовится, чтобы побить меня

А. Емельяненко: думаю, Кадыров сейчас усиленно тренируется и готовится, чтобы побить меня
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не отказывается от идеи провести поединок с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По его словам, этот бой ещё предстоит обсудить.

«Надо будет обсудить бой с Рамзаном Ахматовичем. Он меня вызвал, а я принял этот вызов. Думаю, он сейчас усиленно тренируется и готовится, чтобы побить Емельяненко. Как я оцениваю шансы в бою с Кадыровым? Наверное, точно так, как и ты», — рассказал Александр Емельяненко в интервью, размещённом на официальном канале лиги ACA в YouTube.

3 апреля Александр Емельяненко проведёт очередной бой. На турнире по смешанным единоборствам ACA 107 он встретится с Магомедом Исмаиловым. Это противостояние станет главным событием шоу в Москве.

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