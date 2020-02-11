А. Емельяненко: думаю, Кадыров сейчас усиленно тренируется и готовится, чтобы побить меня

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не отказывается от идеи провести поединок с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По его словам, этот бой ещё предстоит обсудить.

«Надо будет обсудить бой с Рамзаном Ахматовичем. Он меня вызвал, а я принял этот вызов. Думаю, он сейчас усиленно тренируется и готовится, чтобы побить Емельяненко. Как я оцениваю шансы в бою с Кадыровым? Наверное, точно так, как и ты», — рассказал Александр Емельяненко в интервью, размещённом на официальном канале лиги ACA в YouTube.



3 апреля Александр Емельяненко проведёт очередной бой. На турнире по смешанным единоборствам ACA 107 он встретится с Магомедом Исмаиловым. Это противостояние станет главным событием шоу в Москве.