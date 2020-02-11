А. Емельяненко: думаю, Кадыров сейчас усиленно тренируется и готовится, чтобы побить меня
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не отказывается от идеи провести поединок с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По его словам, этот бой ещё предстоит обсудить.
«Надо будет обсудить бой с Рамзаном Ахматовичем. Он меня вызвал, а я принял этот вызов. Думаю, он сейчас усиленно тренируется и готовится, чтобы побить Емельяненко. Как я оцениваю шансы в бою с Кадыровым? Наверное, точно так, как и ты», — рассказал Александр Емельяненко в интервью, размещённом на официальном канале лиги ACA в YouTube.
3 апреля Александр Емельяненко проведёт очередной бой. На турнире по смешанным единоборствам ACA 107 он встретится с Магомедом Исмаиловым. Это противостояние станет главным событием шоу в Москве.
Читайте также
- 11 февраля 2020
-
00:39
- 10 февраля 2020
-
23:53
-
22:58
-
21:51
-
20:32
-
19:50
-
18:23
-
17:43
-
16:47
-
16:03
-
15:23
-
15:11
-
14:04
-
12:59
-
11:32
-
11:06
-
10:05
-
09:01
-
01:58
-
01:26
-
01:04
-
00:16
- 9 февраля 2020
-
23:29
-
22:30
-
21:35
-
20:35
-
19:43
-
18:59
-
17:56
-
17:10
-
15:27
-
14:56
-
13:37
-
12:41
-
11:41
Партнерский контент