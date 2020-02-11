Хрюнов решил организовать матч-реванш А. Емельяненко — Харитонов

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что планирует организовать поединок российских бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Сергея Харитонова. По его словам, бой может состояться осенью 2020 года.

«Действительно, есть уже полемика между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым. У них накопилось много личного. Как творческая идея — если, конечно, Сергею получится завоевать титул, — мы все на это рассчитываем.

У нас есть в планах предложить выяснить отношения в ринге. В рамках World Total Combat Federation. Но это, наверное, на позднюю осень бой Емельяненко и Харитонова", — приводятся слова Хрюнова на сайте телеканала «Рен-ТВ».

Первый поединок Емельяненко и Харитонова состоялся в 2006 году. Емельяненко победил соперника техническим нокаутом.

