В UFC открестились от российского борца Махова, который провалил допинг-тест

Российский борец вольного стиля Билял Махов, проваливший допинг-тест, не имеет контракта с UFC и не является бойцом организации. Об этом стало известно со слов представителя пресс-службы промоушена.

В 2015 году Махов подписал контракт с UFC, позволявший ему перейти в смешанные единоборства в любой момент. Выяснилось, что в настоящее время соглашение уже не действует.

«Махов не является бойцом UFC», — приводит слова представителя пресс-службы промоушена ТАСС.

3 февраля стало известно, что в допинг-пробе 32-летнего Махова, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен гормон роста.

Махов является трёхкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010 годы), серебряным призёром летних Олимпийских игр 2012 года.