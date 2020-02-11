Нурмагомедов впервые возглавил сводный рейтинг бойцов UFC по версии Sherdog

Популярный портал Sherdog, освещающий смешанные единоборства, представил обновлённую версию сводного рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории. Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, который в минувшие выходные одержал спорную победу над Домиником Рейесом, опустился на второе место, отдав лидерство россиянину Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону промоушена в лёгком весе. На третьей строчке остался Генри Сехудо, обладатель пояса в легчайшем весе.

Лучшие бойцы UFC по версии Sherdog (топ-10)

1. Хабиб Нурмагомедов

2. Джон Джонс

3. Генри Сехудо

4. Стипе Миочич

5. Даниэль Кормье

6. Исраэль Адесанья

7. Камару Усман

8. Деметриус Джонсон

9. Тони Фергюсон

10. Александер Волкановски.

Отец Хабиба отреагировал на выход сына на первое место в рейтинге Sherdog