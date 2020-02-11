На турнире по грэпплингу в Санкт-Петербурге борец неудачно провёл приём и сломал шею

В Санкт-Петербурге во время Открытого кубка мира по грэпплингу один из борцов сломал шею при исполнении приёма. По информации источника, спортсмен жив, но в настоящий момент у него парализованы руки и ноги.
«Никто в нашей жизни не застрахован от несчастных случаев. Такой случай произошёл с нашим земляком, спортсменом во время соревнований по грэпплингу в Санкт-Петербурге. Гаджимурад Магомедов получил тяжёлую травму позвоночника, и теперь ему необходима материальная помощь. В Северной столице он работал и активно занимался спортом», — цитирует РИА «Регион Онлайн» слова представителя пресс-службы минспорта Дагестана.
Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Считается европейской модификацией японской борьбы джиу-джитсу.
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