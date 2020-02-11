Хабиб не смог возглавить сводный рейтинг UFC, несмотря на спорную победу Джонса

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, остался на второй строчке в официальном сводном рейтинге бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

На первом месте остался обладатель пояса в полутяжёлом весе американец Джон Джонс, который в минувшие выходные одержал спорную победу над Домиником Рейесом. На третьем месте, как и прежде, расположился Генри Сехудо, а Рейеса впервые включили в топ-15 — это единственное изменение.

Напомним, ранее популярный портал Sherdog вывел Нурмагомедова на первое место в своей версии рейтинга, опустив Джонса на вторую строчку.

Официальный сводный рейтинг бойцов UFC (топ-15)

1. Джон Джонс

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Генри Сехудо

4. Стипе Миочич

5. Даниэль Кормье

6. Исраэль Адесанья

7. Камару Усман

8. Александер Волкановски

9. Конор Макгрегор

10. Тони Фергюсон

11. Макс Холлоуэй

12. Дастин Порье

13. Тайрон Вудли

14. Роберт Уиттакер

15. Доминик Рейес.

Нурмагомедов впервые возглавил сводный рейтинг бойцов MMA по версии Sherdog