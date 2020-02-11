Магомедшарипов заявил, что ради боя с Макгрегором согласился бы подняться в лёгкий вес

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, заявил, что согласился бы выйти в октагон с ирландцем Конором Макгрегором, бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях. По словам бойца, он согласился бы на такой поединок, даже несмотря на трудности, связанные с набором веса, — Макгрегор выступает в лёгком весе, а последний поединок провёл в полусреднем дивизионе, победив Дональда Серроне.

Магомедшарипова спросили, согласился ли бы он на бой с Макгрегором.

«Да, конечно. Почему бы и нет? Набрать вес можно, но мне это с трудом даётся почему-то. Не знаю, почему. Раньше весил под 80 кг, а сейчас — 76-77», — приводит его слова Sport24.

При этом боец добавил, что не видит смысла подниматься из полулёгкого веса в более тяжёлые категории на постоянной основе.

«Смысла переходить в лёгкий вес пока не вижу. У меня пока не такой большой вес — 77 кг. Вес нормально уходит. Лишь последние два дня тяжелые бывают, а так — с весогонкой проблем не было ни разу», — сказал он.

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