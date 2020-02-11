Отец Хабиба отреагировал на блокировку счетов бойцовского клуба сына

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал информацию о том, что в Москве заблокировали счета бойцовского клуба смешанных единоборств Eagles, который принадлежит его сыну.

Ранее стало известно, что задолженность бойцовского клуба Eagles составила 9400 рублей. При этом кредиторы не смогли найти компанию по месту регистрации. Счета клуба заморожены, сайт не функционирует, а тренировки в московской секции приостановлены.

«Нет, не слышал об этом. Не знаю, кто кому задолжал. Надо по бумагам посмотреть. Как это будет выглядеть, если я буду говорить о том, чего не знаю?» — приводятся слова Абдулманапа Нурмагомедова на сайте телеканала «360».