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«Через 20 секунд боя сдохнет». А. Емельяненко — об Исмаилове

«Через 20 секунд боя сдохнет». А. Емельяненко — об Исмаилове
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал об ожиданиях от поединка с Магомедом Исмаиловым. Напомним, спортсмены сразятся на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля.

По мнению Емельяненко, у него не возникнет особых проблем в поединке.

«Я, конечно же, его побью, он драться не умеет. Он в весе 80 килограммов еле ходил, пять минут отстоял на татами, сдох. А что будет при весе в 100 килограммов? Он через 20 секунд боя сдохнет.

Его единственное спасение, чтобы хоть как-то продержаться, — прыгнуть мне в ноги, схватить ногу, тянуть к сетке, упираться, терять все силы, повалить, а самому ходить и искать кислород, где вдохнуть. А здесь уже летит серия от Александра Емельяненко. Голову уже никуда не спрячешь. Я ему кислород буду своими руками доносить», — сказал боец в интервью YouTube-каналу ACA MMA.

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