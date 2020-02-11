Россиянин Попов отчислен из UFC
Российский боец Григорий Попов отчислен из UFC, сообщает MMAJunkie. Григорий дебютировал в лучшей лиге мира в 2019 году. В июне он выступил на турнире UFC 238, досрочно проиграв экс-претендену на титул Эдди Уайнленду. В ноябре Попов бился в предварительном карде турнира UFC в Москве. В ярком поединке он уступил раздельным решением судей Дэйви Гранту.
После двух неудач в лиге приняли решение прекратить сотрудничество с 35-летним спортсменом. Всего в смешанных единоборствах боец легчайшего веса провёл 17 поединков, победив в 13 из них и 4 раза проиграв.
Также в UFC приняли решение отчислить Джуниора Албини, Калиндру Фариа, Брендона Дэвиса, Бена Сондерса, Натана Коя, Дэниела Шпитца и Сон Джин Суна.
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