Абдулманап Нурмагомедов: Рейес выиграл у Джонса три раунда. Это говорит само за себя

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что Джон Джонс всё же не заслужил победу в бою с Домиником Рейесом на турнире UFC 247.

«Первые три раунда остались за Рейесом, а чемпионские раунды выиграл Джон Джонс. Согласен ли я с решением присудить победу Джонсу? Всё-таки я считаю, что Рейес выиграл три раунда. Да, бой чемпионский, но победа в трёх раундах говорит сама за себя. Если бы бой был трёхраундовый, то Рейес вообще бы шансов не оставил Джонсу», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.

Напомним, что в минувшие выходные в Хьюстоне состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 247. В главном его поединке Джон Джонс по очкам победил Доминика Рейеса. Многие не согласились с таким решением судей.