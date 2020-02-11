Абдулманап Нурмагомедов: Рейес выиграл у Джонса три раунда. Это говорит само за себя

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что Джон Джонс всё же не заслужил победу в бою с Домиником Рейесом на турнире UFC 247.
«Первые три раунда остались за Рейесом, а чемпионские раунды выиграл Джон Джонс. Согласен ли я с решением присудить победу Джонсу? Всё-таки я считаю, что Рейес выиграл три раунда. Да, бой чемпионский, но победа в трёх раундах говорит сама за себя. Если бы бой был трёхраундовый, то Рейес вообще бы шансов не оставил Джонсу», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.
Напомним, что в минувшие выходные в Хьюстоне состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 247. В главном его поединке Джон Джонс по очкам победил Доминика Рейеса. Многие не согласились с таким решением судей.
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