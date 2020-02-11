Тим Цзю: не считаю Хорна боксёром мирового уровня

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, поделился мыслями о следующем сопернике — экс-чемпионе мира в полусреднем весе по версии WBO Джеффе Хорне. По его словам, Хорна сложно назвать боксёром мирового уровня.

«Знаю, что побью его. Знал это, уже когда впервые увидел Хорна. Верю, что готов к такому поединку. Не думаю, что у Джеффа какие-то особенные способности. Всё что у него есть — хорошая физическая подготовка.

Не считаю Хорна боксёром мирового уровня. Он для меня лишь ступенька. Мне предстоит несколько боёв в 2020 году, и мне нужен титул чемпиона мира. Ему уже 31, я же молод, передо мной открыт весь мир", — приводит слова Тима Цзю портал BoxingScene.