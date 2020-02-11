А. Емельяненко поспорил на подаренную Кадыровым машину, что не будет пить год

Сегодня, 11 февраля, боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прибыл в Грозный, где проведёт тренировочный лагерь под руководством главного тренера бойцовского клуба «Ахмат» Мурада Бичуева.

В ходе визита в клуб «Ахмат» Емельяненко заключил пари с одним из его руководителей, Абузайдом Висмурадовым — командиром СОБР «Терек» подразделения Федеральной службы национальной гвардии в Чечне и личным охранником президента республики Рамзана Кадырова.

По условиям пари, Емельяненко отказывается от употребления алкоголя на один год. В случае проигрыша он обещал отдать машину, подаренную ему Рамзаном Кадыровым.

«По инициативе Александра мы заключили пари: он обещал мне, что откажется от алкоголя как минимум на год. В случае нарушения договора, добавил, отдаст свой автомобиль. Все мы знаем, что Александр — человек слова, и уверены, что он сдержит данное обещание. А мы надеемся, что Емельяненко вернёт былую форму, которую набрал в нашем клубе ранее, и продолжит радовать болельщиков яркими выступлениями», — написал Висмурадов на своей странице в «Инстаграме».