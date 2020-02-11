Тилл объявил, что проведёт следующий бой с Каннонье
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Даррен Тилл, перешедший в 2019 году в среднюю весовую категорию, объявил имя следующего соперника. Им станет Джаред Каннонье. Об этом британец написал на своей странице в «Твиттере».
«Я сказал да. Я готов. Этот бой состоится 7 марта на турнире UFC 247. Я уважаю Джареда, но надеру ему зад», — написал Тилл.
Даррен Тилл провёл предыдущий поединок в ноябре 2019 года, победив раздельным решением судей бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC Келвина Гастелума. После той победы Тилл занимает пятое место в рейтинге среднего веса.
Что касается Каннонье, то он в предыдущем поединке нокаутировал Джека Херманнсона. Американец занимает четвёртое место в рейтинге.
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