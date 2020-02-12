Боец UFC Празерес провалил допинг-тест и дисквалифицирован на два года

Бразильский боец смешанных единоборств, ветеран UFC 38-летний Мишель Празерес провалил допинг-тест, сообщает официальный сайт USADA.
В организме спортсмена были обнаружены анаболический стероид болденон и его метаболиты. Ввиду нарушения антидопинговой политики Празерес получил двухлетнюю дисквалификацию. Поскольку срок отстранения отсчитывается с даты забора анализа, Мишель сможет вернуться в клетку уже в марте 2021 года.
Празерес — боец полусреднего веса. В UFC он выступает с 2013 года и провёл за это время 13 поединков, победив 10 из них. В предыдущем бою он уступил австрийцу российского происхождения Исмаилу Наурдиева. То поражение прервало удачную серию бразильца, которая состояла из восьми побед. В прошлом Празерес побеждал Майрбека Тайсумова.
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