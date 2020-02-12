Боец UFC из команды Хабиба показал, как сгоняет вес перед боем. Видео

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, показал, как готовится к следующему поединку. Тухугов, который входит в команду действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, показал в «Инстаграме», как проходила его весогонка в преддверии турнира промоушена в Абу-Даби в сентябре 2019 года.

Напомним, следующим соперником Тухугова станет американец Кевин Агилар. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском городе Окленде 23 февраля.

«Весогонка в Абу-Даби UFC 242, одна из самых лёгких весогонок в моей карьере. Подготовка на бой в Новой Зеландии проходит под руководством Абдулманапа Нурмагомедова.

Спасибо вам большое за помощь, которую вы оказали, а также всем братьям, которые были рядом», — подписал боец видео.

Если у вас не отображаются видео, их можно посмотреть в «инстаграме» Тухугова.

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