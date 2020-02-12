Команда Нурмагомедова вылетела в США готовить Хабиба к бою с Фергюсоном
Команда действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова вылетела в США, чтобы подготовить подопечного к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщил представитель команды спортсмена.
«Команда вылетела на подготовку в США», — приводит слова представителя команды Нурмагомедова ТАСС.
По информации агентства, на подготовку в зал АКА в Сан-Хосе также отправились бойцы UFC Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба.
Бой за титул чемпиона UFC с участием 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона пройдёт 18 апреля в Нью-Йорке. На счету россиянина 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. В активе Фергюсона 25 побед и три поражения в MMA.
Нурмагомедов впервые возглавил сводный рейтинг бойцов MMA по версии Sherdog
Хабиб не смог возглавить сводный рейтинг UFC, несмотря на спорную победу Джонса
Читайте также
- 12 февраля 2020
-
15:06
-
14:22
-
14:03
-
13:05
-
12:02
-
11:00
-
10:00
-
09:14
-
00:33
- 11 февраля 2020
-
23:41
-
22:52
-
21:25
-
20:45
-
19:18
-
18:22
-
17:53
-
16:10
-
15:01
-
14:00
-
13:31
-
13:20
-
13:10
-
12:59
-
11:26
-
11:14
-
11:05
-
10:02
-
09:00
-
07:35
-
00:39
- 10 февраля 2020
-
23:53
-
22:58
-
21:51
-
20:32
-
19:50
Партнерский контент