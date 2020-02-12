Команда Нурмагомедова вылетела в США готовить Хабиба к бою с Фергюсоном

Команда действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова вылетела в США, чтобы подготовить подопечного к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщил представитель команды спортсмена.

«Команда вылетела на подготовку в США», — приводит слова представителя команды Нурмагомедова ТАСС.

По информации агентства, на подготовку в зал АКА в Сан-Хосе также отправились бойцы UFC Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба.

Бой за титул чемпиона UFC с участием 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона пройдёт 18 апреля в Нью-Йорке. На счету россиянина 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. В активе Фергюсона 25 побед и три поражения в MMA.

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