Экс-чемпион UFС Би-Джей Пенн разбил машину на Гавайях и попал в больницу

Американский боец смешанных единоборств Би-Джей Пенн, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, стал участником дорожного транспортного происшествия в одном из городов на Гавайских островах, сообщает издание Big Island Now.

В инциденте, который произошёл 7 февраля, 41-летний Пенн перевернулся на машине недалеко от торгового центра и получил травмы. Пассажиров в автомобиле не было. Бойца доставили в больницу.

Полиция подозревает Пенна в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

На счету Пенна 32 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел 14 поражений, а ещё два боя завершились вничью. Последние семь поединков боец проиграл. Он не побеждал с ноября 2010 года.