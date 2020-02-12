Экс-чемпион UFС Би-Джей Пенн разбил машину на Гавайях и попал в больницу
Американский боец смешанных единоборств Би-Джей Пенн, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, стал участником дорожного транспортного происшествия в одном из городов на Гавайских островах, сообщает издание Big Island Now.
В инциденте, который произошёл 7 февраля, 41-летний Пенн перевернулся на машине недалеко от торгового центра и получил травмы. Пассажиров в автомобиле не было. Бойца доставили в больницу.
Полиция подозревает Пенна в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
На счету Пенна 32 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел 14 поражений, а ещё два боя завершились вничью. Последние семь поединков боец проиграл. Он не побеждал с ноября 2010 года.
Тренер борца, сломавшего шею на турнире по грэпплингу, рассказал о его состоянии
Читайте также
- 12 февраля 2020
-
15:06
-
14:22
-
14:03
-
13:05
-
12:02
-
11:00
-
10:00
-
09:14
-
00:33
- 11 февраля 2020
-
23:41
-
22:52
-
21:25
-
20:45
-
19:18
-
18:22
-
17:53
-
16:10
-
15:01
-
14:00
-
13:31
-
13:20
-
13:10
-
12:59
-
11:26
-
11:14
-
11:05
-
10:02
-
09:00
-
07:35
-
00:39
- 10 февраля 2020
-
23:53
-
22:58
-
21:51
-
20:32
-
19:50
Партнерский контент