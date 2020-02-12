Боец MMA Монсон рассказал, как после боя с Ф. Емельяненко ему позвонил Путин

Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон рассказал, как в 2011 году поообщался с президентом России Владимиром Путиным (на тот момент — председателем правительства РФ) после поражения от Фёдора Емельяненко. Емельяненко победил Монсона единогласным решением судей.

«После боя в раздевалку ко мне пришел Фёдор, он обнял меня, мы сделали совместное фото. А позже в отель позвонил Путин. Мы не отвечали на звонки телефонов, поэтому нам в дверь начали стучать.

Мой друг спросил, кто стучит. Ему охрана сказала, что нужно ответить на звонок, потому что звонит охрана. Мы не поняли сначала, какая ещё другая охрана? Государственная охрана.

Так что я взял телефон, услышал Путина. Мы немного поговорили. Он сказал, что меня уважает, что народ меня уважает за то, что я сражался и не сдавался. Никто не знал об этом звонке, это было не ради пресс-конференций и пиара, хотя у него скоро были выборы. Очевидно, что ему нравятся смешанные единоборства», — цитирует Монсона Allboxing.

В 2018 году Монсон указом президента получил гражданство России.