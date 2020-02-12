Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Махачев может встретиться с Гиллеспи в андеркарде боя Хабиб — Фергюсон

Махачев может встретиться с Гиллеспи в андеркарде боя Хабиб — Фергюсон
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Ислам Махачев вернётся в октагон 18 апреля 2020 года, сообщил в своём «инстаграме» журналист Азамат Бостанов. По информаци источника, соперником Махачева станет Грегор Гиллеспи.

Ранее сообщалось, что на том же турнире выступит и другой российский боец — Забит Магомедшарипов. В главном бою турнира UFC 249 встретятся действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.

«По моей информации соперником Ислама Махачева на турнире 18 апреля будет Грегор Гиллеспи», — написал Бостанов.

Напомним, Ислам Махачев долгое время просил организовать ему встречу с Кевином Ли, но в UFC его просьбу не удовлетворили.

Грегор Гиллеспи в преыдущем поединке был нокаутирован Кевином Ли.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020