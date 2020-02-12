Махачев может встретиться с Гиллеспи в андеркарде боя Хабиб — Фергюсон
Российский боец UFC Ислам Махачев вернётся в октагон 18 апреля 2020 года, сообщил в своём «инстаграме» журналист Азамат Бостанов. По информаци источника, соперником Махачева станет Грегор Гиллеспи.
Ранее сообщалось, что на том же турнире выступит и другой российский боец — Забит Магомедшарипов. В главном бою турнира UFC 249 встретятся действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.
«По моей информации соперником Ислама Махачева на турнире 18 апреля будет Грегор Гиллеспи», — написал Бостанов.
Напомним, Ислам Махачев долгое время просил организовать ему встречу с Кевином Ли, но в UFC его просьбу не удовлетворили.
Грегор Гиллеспи в преыдущем поединке был нокаутирован Кевином Ли.
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