Махачев может встретиться с Гиллеспи в андеркарде боя Хабиб — Фергюсон

Российский боец UFC Ислам Махачев вернётся в октагон 18 апреля 2020 года, сообщил в своём «инстаграме» журналист Азамат Бостанов. По информаци источника, соперником Махачева станет Грегор Гиллеспи.



Ранее сообщалось, что на том же турнире выступит и другой российский боец — Забит Магомедшарипов. В главном бою турнира UFC 249 встретятся действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.



«По моей информации соперником Ислама Махачева на турнире 18 апреля будет Грегор Гиллеспи», — написал Бостанов.



Напомним, Ислам Махачев долгое время просил организовать ему встречу с Кевином Ли, но в UFC его просьбу не удовлетворили.



Грегор Гиллеспи в преыдущем поединке был нокаутирован Кевином Ли.



