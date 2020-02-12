Джонс: Рейесу нужно злиться не на судей, а на парня, который его тренирует

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс, действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории, прокомментировал успешную защиту титула в поединке с соотечественником Домиником Рейесом.



«Доминику удалось поразить меня всего 12 ударами. Я проводил тейкдауны, агрессивно вёл бой, контролировал октагон в каждом раунде и наносил более ощутимые удары. В чемпионских раундах Доминик перестал бороться и при этом злится на судей.



Не нужно злиться на судейство, лучше злиться на парня, который тренирует тебя. Человек просто начал сдаваться, оказавшись в глубоких водах, а теперь он говорит об ограблении. Когда эти парни уже научаться брать на себя ответственность», — написал Джон Джонс в своём «твиттере».



Напомним, победа Джонса вызвала неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что Рейес был более достоин пояса. По итогам поединка все судьи отдали победу Джонсу: 48:47, 48:47, 49:46. Американский боец в третий раз кряду защитил титул.



Всего на счету 32-летнего Джонса 26 побед и одно поражение в 28 боях в MMA — один поединок признали несостоявшимся. Для Рейеса, на счету которого 13 поединков, поражение от Джонса стало первым в карьере.