Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв поднимется в первый тяжёлый вес. Об этом сообщил тренер спортсмена Бадди Макгирт.



«Он поднимется в первый тяжёлый вес. Мы вернёмся к тренировкам примерно через месяц. Думаю, он может одержать победу над этими парнями и с весом 82 кг. Он будет лёгким, и это хорошо», — цитирует Макгирта BoxingNews24.



Напомним, ранее сообщалось, что Ковалёв может выступить на одном из турниров промоутерской компании Golden Boy 25 апреля в США.



В ноябре 2019 года Ковалёв проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO. В послужном списке россиянина 34 победы (в том числе 29 нокаутом) в профессиональном боксе, четыре поражения и одна ничья.