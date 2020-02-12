Смит: в бою Рейес — Джонс я насчитал 3:2 в пользу Доминика

Боец UFC Энтони Смит поделился мнением о поединке Джона Джонса и Доминика Рейеса.



«Я насчитал 3:2 в пользу Доминика Рейеса. Мне кажется, Рейес выиграл первые три раунда, а Джонс — два последних. Я был сосредоточен на том, как выглядел Джонс в перерывах между раундами, и он казался растерянным. Он был обеспокоен происходящим в клетке», — приводит слова Энтони Смита Bloody Elbow.



Напомним, победа Джонса вызвала неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что Рейес был более достоин пояса. По итогам поединка все судьи отдали победу Джонсу: 48:47, 48:47, 49:46. Американский боец защитил титул в третий раз подряд.



Всего на счету 32-летнего Джонса в 28 боях в MMA 26 побед и одно поражение, один поединок признали несостоявшимся. Для Рейеса, на счету которого 13 поединков, поражение от Джонса стало первым в карьере.