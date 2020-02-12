Кьеза: насчитал 50:44 в пользу Джонса в поединке с Рейесом

Боец UFC Майкл Кьеза поделился мнением о поединке чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса и Доминика Рейеса.



«Я пересмотрел бой Джонс — Рейес и насчитал 50:44 в пользу Джонса. Даже не говорите мне ничего», — написал Майкл Кьеза в своём «твиттере».



Напомним, победа Джонса вызвала неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что Рейес был более достоин пояса. По итогам поединка все судьи отдали победу Джонсу — 48:47, 48:47, 49:46. Американский боец защитил титул в третий раз подряд.



Всего на счету 32-летнего Джонса в 28 боях в MMA 26 побед и одно поражение, один поединок признали несостоявшимся. Для Рейеса, на счету которого 13 поединков, поражение от Джонса стало первым в карьере.