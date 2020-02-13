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Уайлдер: вижу в Клариссе Шилдс женскую версию меня самого

Уайлдер: вижу в Клариссе Шилдс женскую версию меня самого
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о чемпионке мира Клариссе Шилдс.

«Кларисса Шилдс просто удивительная. Думаю, именно она ведёт за собой весь женский бокс. Я счастлив наблюдать за этим, потому что женщины достойны того же уважения, что и мужчины.

Я вижу в ней женскую версию себя. Она любит говорить лишнее, но затем она выходит на ринг и даёт фанатам то, что они хотят, делает то, что должна. Она действительно прокладывает путь женского бокса. Я надеюсь, что их гонорары вырастут благодаря её работа. Нужно начать поддерживать девушек в боксе. Нет ничего более сексуального, чем женщина, способная постоять за себя», — приводит слова Деонтея Уайлдера BoxingScene.

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