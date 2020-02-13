Уайлдер: вижу в Клариссе Шилдс женскую версию меня самого
Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о чемпионке мира Клариссе Шилдс.
«Кларисса Шилдс просто удивительная. Думаю, именно она ведёт за собой весь женский бокс. Я счастлив наблюдать за этим, потому что женщины достойны того же уважения, что и мужчины.
Я вижу в ней женскую версию себя. Она любит говорить лишнее, но затем она выходит на ринг и даёт фанатам то, что они хотят, делает то, что должна. Она действительно прокладывает путь женского бокса. Я надеюсь, что их гонорары вырастут благодаря её работа. Нужно начать поддерживать девушек в боксе. Нет ничего более сексуального, чем женщина, способная постоять за себя», — приводит слова Деонтея Уайлдера BoxingScene.
Читайте также
- 13 февраля 2020
-
00:57
- 12 февраля 2020
-
23:50
-
22:57
-
21:54
-
20:57
-
19:55
-
18:53
-
17:56
-
16:33
-
16:03
-
15:06
-
14:22
-
14:03
-
13:05
-
12:02
-
11:00
-
10:00
-
09:14
-
00:33
- 11 февраля 2020
-
23:41
-
22:52
-
21:25
-
20:45
-
19:18
-
18:22
-
17:53
-
16:10
-
15:01
-
14:00
-
13:31
-
13:20
-
13:10
-
12:59
-
11:26
-
11:14
Партнерский контент