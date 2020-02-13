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Владимир Кличко не исключил своего возможного возвращения в бокс

Владимир Кличко не исключил своего возможного возвращения в бокс
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко поделился мнением о предстоящем бое между Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО), а также дал комментарий по поводу своего возможного возвращения на ринг.

«Думаю, Уайлдер победит нокаутом или Фьюри выиграет по очкам. Я очень уважаю Уайлдера. Он был в моём тренировочном лагере, мы провели несколько раундов в ринге. Он отличный парень и фантастический боксёр. Вероятно, ни у кого в тяжелом весе, включая меня, нет такого количества нокаутов. Хотите верьте, хотите нет, но я думаю, что Фьюри может сделать это. Может, ему это и не удастся, но я хотел бы, чтобы он победил. А затем можно предположить мой реванш с ним.

Объявляю ли я о возвращении? Нет. Запомните мои слова — я не анонсирую реванш. Все спрашивают меня, вернусь ли я на ринг. Если я сделаю это, то не для того, чтобы ломать челюсти, а чтобы бить рекорды. Планов по возвращению нет. Я занят своей жизнью и всем остальным», — приводит слова Владимира Кличко The National.

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