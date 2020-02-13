«Простой русский мужик». Минеев объяснил, почему люди любят А. Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев объяснил, почему, по его мнению, Александр Емельяненко, который не раз становился участником различных инцидентов, столь популярен в России. Напомним, в январе Емельяненко арестовали на семь суток за пьяный дебош.

«Мне вообще Александр импонирует. Не считаю, что он является образцом для подражания, но зато он честный. Я ценю в нём это.

Почему его любит народ? Потому что Александр похож на большинство мужчин, населяющих нашу страну. Александр Емельяненко — русский мужик из средней полосы России. Украл, выпил, в тюрьму.

Все ребята, которые тренируются или не тренируются, во многом похожи на него. Кто-то был в местах не столь отдалённых, кто-то просто может выпить, погудеть, подраться, кого-то обозвать. Это нормально для нас. К сожалению, но это факт», — цитирует Минеева Sport24.