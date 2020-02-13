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Пётр Ян дал совет Нурмагомедову на тему боя с Фергюсоном

Пётр Ян дал совет Нурмагомедову на тему боя с Фергюсоном
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, рассказал, как Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион промоушена в лёгком весе, может повысить свои шансы на победу в поединке с Тони Фергюсоном. Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

По мнению Яна, Нурмагомедову нужно постараться затянуть бой, поскольку в продолжительном поединке у него окажется больше шансов на победу.

«Это будет очень непредсказуемый поединок. Если бой затянется, то шансов больше у Хабиба. Но шансы на победу есть у обоих», — приводит слова бойца «Матч ТВ».

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. В активе Фергюсона 25 побед и три поражения в MMA.

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