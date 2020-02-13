Пётр Ян дал совет Нурмагомедову на тему боя с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, рассказал, как Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион промоушена в лёгком весе, может повысить свои шансы на победу в поединке с Тони Фергюсоном. Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
По мнению Яна, Нурмагомедову нужно постараться затянуть бой, поскольку в продолжительном поединке у него окажется больше шансов на победу.
«Это будет очень непредсказуемый поединок. Если бой затянется, то шансов больше у Хабиба. Но шансы на победу есть у обоих», — приводит слова бойца «Матч ТВ».
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. В активе Фергюсона 25 побед и три поражения в MMA.
- 13 февраля 2020
-
12:00
-
11:02
-
10:05
-
09:18
-
02:02
-
00:57
- 12 февраля 2020
-
23:50
-
22:57
-
21:54
-
20:57
-
19:55
-
18:53
-
17:56
-
16:33
-
16:03
-
15:06
-
14:22
-
14:03
-
13:05
-
12:02
-
11:00
-
10:00
-
09:14
-
00:33
- 11 февраля 2020
-
23:41
-
22:52
-
21:25
-
20:45
-
19:18
-
18:22
-
17:53
-
16:10
-
15:01
-
14:00
-
13:31