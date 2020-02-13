«Патриотизм. И деньги». 39-летний Харитонов — о мотивации продолжать карьеру в MMA

Российский боец MMA Сергей Харитонов, выступающий в Bellator, рассказал, что побуждает его не уходить из смешанных единоборств, несмотря на 39-летний возраст.

«Раньше был молодой, хотел супертитулы. Сейчас… Деньги? Само собой, платят хорошие деньги. Некоторые спортсмены говорят: «Для нас деньги не главное». Обманывают! Я не верю, что дерутся просто так.

Когда был молодым, конечно, не деньги были на первом месте. У меня более 500 боёв по любителям! Но когда тебе уже 25 и больше… Понимаешь, что это твой хлеб.

На первых местах стоит то, что ты представляешь страну, и деньги. Всё вместе. Я патриот. Хочу, чтобы о России говорили, звучал гимн. Всё вместе — это моё любимое дело.

Не буду обманывать: если я уйду сейчас же из спорта, то буду жить нормально. Есть у меня и другие дела, которыми зарабатываю на жизнь. Но без спорта не могу.

Говорят: «Надо вовремя уходить». Льюис красиво ушёл, Мейвезер ушёл, а может, ещё вернется.

Вот Фёдор Емельяненко. Чего ему не хватает? Денег? Не думаю. Но ведь что-то его мотивирует. Есть что-то внутреннее… У каждого своё. Даже если убрать деньги, я без этого не могу. Адреналин, который получаю от победы в клетке, не сравнить ни с чем», — цитирует бойца «Матч ТВ».

В последнем поединке Харитонов уступил британцу Линтону Васселлу. 23 февраля в Беларуси он проведёт бой за звание чемпиона мира по версии World Total Combat Federation с бразильцем Фернандо Родригесом.