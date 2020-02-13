Шлеменко рассказал о переговорах с UFC и о том, с кем хотел бы подраться

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко, у которого закончился контракт с Bellator, рассказал о ходе переговоров с UFC и назвал имена бойцов, с которыми ему хотелось бы выйти в октагон. Напомним, 35-летний Шлеменко, бывший чемпион Bellator, выступает в средней весовой категории.
«Переговоры ведутся. Совсем недавно у меня завершился период эксклюзивных переговоров с Bellator. 19 января оказался полностью свободен. С этого момента мой менеджер Алексей Жернаков начал общаться с UFC. Сейчас выстраиваем диалог, дальше будет видно», — цитирует Шлеменко «RT на русском».
По словам бойца, больше всего ему хотелось бы сразиться с Исраэлем Адесаньей, действующим чемпионом UFC в среднем весе.
«Адесанья. Это был бы идеальный вариант.
В целом мне всё равно. Но, если говорить о том, с кем хотел бы сразиться в октагоне, на ум приходит Бруно Силва. Мы с ним встречались в 2018 году (на турнире M-1 Challenge 93. — Прим. «Чемпионата»), я проиграл. Но, на мой взгляд, там была оплошность рефери.
Хотел бы провести с ним реванш именно в UFC. Но дело в том, что сейчас он дисквалифицирован за допинг на два года», — сказал Шлеменко.
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