«Ахмат» — сила! Готовься, лысый!» Емельяненко — Исмаилову. Видео
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову, который будет его следующим соперником. В настоящий момент Емельяненко находится в Грозном, где проводит тренировочный лагерь под руководством главного тренера бойцовского клуба «Ахмат» Мурада Бичуева.
«Вот группа «Ахмат» пригласила меня на подготовку, на сборы, для того чтобы я побил лысую голову. Меня клуб «Ахмат» готовит, лысый. «Ахмат» — сила! Готовься, лысый!» — сказал Емельяненко в видеообращении к Исмаилову, опубликованном в «инстаграме» бойца.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Поединок Емельяненко и Исмаилова состоится 3 апреля на турнире АСА 107. Бой пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».
А. Емельяненко провёл первую тренировку в Грозном. Видео
«Через 20 секунд боя сдохнет». А. Емельяненко — об Исмаилове
Читайте также
- 13 февраля 2020
-
15:13
-
14:14
-
13:21
-
13:03
-
12:00
-
11:02
-
10:05
-
09:18
-
02:02
-
00:57
- 12 февраля 2020
-
23:50
-
22:57
-
21:54
-
20:57
-
19:55
-
18:53
-
17:56
-
16:33
-
16:03
-
15:06
-
14:22
-
14:03
-
13:05
-
12:02
-
11:00
-
10:00
-
09:14
-
00:33
- 11 февраля 2020
-
23:41
-
22:52
-
21:25
-
20:45
-
19:18
-
18:22
-
17:53
Партнерский контент