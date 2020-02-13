«Ахмат» — сила! Готовься, лысый!» Емельяненко — Исмаилову. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову, который будет его следующим соперником. В настоящий момент Емельяненко находится в Грозном, где проводит тренировочный лагерь под руководством главного тренера бойцовского клуба «Ахмат» Мурада Бичуева.

«Вот группа «Ахмат» пригласила меня на подготовку, на сборы, для того чтобы я побил лысую голову. Меня клуб «Ахмат» готовит, лысый. «Ахмат» — сила! Готовься, лысый!» — сказал Емельяненко в видеообращении к Исмаилову, опубликованном в «инстаграме» бойца.

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Поединок Емельяненко и Исмаилова состоится 3 апреля на турнире АСА 107. Бой пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».



А. Емельяненко провёл первую тренировку в Грозном. Видео