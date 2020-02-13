А. Емельяненко прошёл медобследование в Грозном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прошёл медицинское обследование в Грозном. Об этом сообщили в пресс-службе Absolute Championship Akhmat (ACA).
Тренировочный лагерь Емельяненко перед боем с Магомедом Исмаиловым в настоящее время проходит в Грозном в бойцовском клубе «Ахмат». Поединок состоится на турнире ACA 107 в Москве на «ВТБ Арене» 3 апреля.
«В ходе медицинского обследования, которое прошёл Александр Емельяненко в Грозном, никаких патологий не выявлено. Проверили всё, в том числе и сердечно-сосудистую систему. Александр здоров», — сказано в сообщении пресс-службы ACA.
Напомним, 21 января Емельяненко арестовали в Анапе. Причиной административного ареста стало буйное поведение спортсмена в гостинице. Емельяненко отбывал административный арест в изоляторе временного содержания в Анапе, его адвокаты пытались сократить срок до трёх суток, однако суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Спортсмена освободили от ареста 28 января.
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