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«Рен ТВ» покажет бой Ананяна с соперником умершего боксёра Дадашева

«Рен ТВ» покажет бой Ананяна с соперником умершего боксёра Дадашева
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Телеканал «Рен ТВ» ранним утром 23 февраля мск в прямом эфире покажет бой российского спортсмена Петроса Ананяна и пуэрториканца Субриэля Матиаса. Этот бой пройдёт в андеркарде поединка боксёров-тяжеловесов Деонтея Уайлдера, действующего чемпиона мира по версии WBC, и Тайсона Фьюри, бывшего обладателя поясов. Спортсмены поборются за звание чемпиона мира в своей весовой категории.

«Рен ТВ» станет единственным федеральным каналом в России, который покажет этот бой бесплатно и в прямом эфире.

Напомним, в июле прошлого года Матиас вышел на ринг против российского боксёра Максима Дадашева и этот бой закончился трагедией. После поединка россиянин потерял сознание. В больнице врачи диагностировали у него отёк мозга и провели трепанацию черепа. Несмотря на это, Дадашев умер 23 июля в больнице США.

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