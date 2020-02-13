«Рен ТВ» покажет бой Ананяна с соперником умершего боксёра Дадашева

Телеканал «Рен ТВ» ранним утром 23 февраля мск в прямом эфире покажет бой российского спортсмена Петроса Ананяна и пуэрториканца Субриэля Матиаса. Этот бой пройдёт в андеркарде поединка боксёров-тяжеловесов Деонтея Уайлдера, действующего чемпиона мира по версии WBC, и Тайсона Фьюри, бывшего обладателя поясов. Спортсмены поборются за звание чемпиона мира в своей весовой категории.



«Рен ТВ» станет единственным федеральным каналом в России, который покажет этот бой бесплатно и в прямом эфире.



Напомним, в июле прошлого года Матиас вышел на ринг против российского боксёра Максима Дадашева и этот бой закончился трагедией. После поединка россиянин потерял сознание. В больнице врачи диагностировали у него отёк мозга и провели трепанацию черепа. Несмотря на это, Дадашев умер 23 июля в больнице США.