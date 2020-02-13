Джошуа: чтобы выиграть, Уайлдеру нужно нокаутировать Фьюри

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего поединка чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.
«Победа Уайлдера была бы предпочтительнее, потому что зрители хотят видеть его бой со мной. Но Фьюри может победить. Чтобы выиграть, Уайлдеру нужно нокаутировать Фьюри. В первом поединке у него не получилось. Фьюри может перебоксировать Уайлдера. Склоняюсь в его сторону.
Фьюри может ударить. Его недооценивают, что делает его опасным. Если кого-то недооцениваешь, этот человек становится опасным, потому что у тебя нет к нему уважения, пока он тебя не ударит. Фьюри — хороший боксёр, и у него будет преимущество. Желаю ему удачи», — приводит слова Энтони Джошуа Sky Sports.
Поединок между Фьюри и Уайлдером запланирован на 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет уже вторая схватка боксёров. В первый раз они встретились в 2018 году, и тогда была зафиксирована ничья.
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