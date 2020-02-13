Салихов проведёт поединок с Нико Прайсом
25 апреля в Линкольне (штат Небраска, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173. В его основном карде выступит россиянин Муслим Салихов. Его соперником станет Нико Прайс, сообщает BJ Penn. Поединок пройдёт в полусреднем весе.
Салихов провёл минувший бой на турнире в Сингапуре в октябре. Тогда он одержал досрочную победу над Лауреано Старополи. Россиянин идёт на серии из трёх побед в UFC, всего в промоушене он провёл четыре встречи.
Что касается Прайса, он в предыдущем поединке также победил. В октябре 2019 года он эффектно нокаутировал Джеймса Вика.
Напомним, что главным событием турнира в Линкольне станет противостояние экс-претендентов на титул в полутяжёлом весе. Гловер Тейшейра померится силами с Энтони Смитом.
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