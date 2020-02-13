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Бой Джошуа с Пулевым состоится 13 или 20 июня в Лондоне

Бой Джошуа с Пулевым состоится 13 или 20 июня в Лондоне
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Титульный поединок в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым может состояться 13 или 20 июня в Лондоне. Стороны близки к подписанию контракта именно на одну из этих дат, сообщает Boxingnews24.

Пулев является официальным претендентом на титул по версии IBF, но на кону встречи традиционно будут стоять все пояса. В прошлом Кубрат уже претендовал на пояс чемпиона мира, но досрочно проиграл Владимиру Кличко.

Что касается Джошуа, то для британца это будет первая защита титулов после возвращения звания чемпиона мира. Предыдущий поединок боксёр провёл в декабре 2019 года. В реванше он победил Энди Руиса и закрыл поражение от американца мексиканского происхождения.

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