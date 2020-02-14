Олейник встретится с Вердумом. Бой пройдёт 9 мая
Российский боец UFC Алексей Олейник проведёт следующий поединок с экс-чемпионом промоушена Фабрисиу Вердумом, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Марсель Дорфф. Бой запланирован на турнире UFC 250, который должен состояться 9 мая в Бразилии. Ожидается, что главным поединком этого шоу станет титульная встреча в легчайшем весе между Генри Сехудо и Жозе Алду.
Алексей Олейник предыдущий поединок провёл в январе 2020 года, досрочно победив Мориса Грина. Что касается Вердума, то он последний раз выходил в клетку в марте 2018 года, когда досрочно уступил Александру Волкову. В сентябре 2018 года бразилец должен был приехать в Москву ради боя с Олейником, но провалил допинг-тест и получил дисквалификацию на два года.
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